Gutheil: 1,9 Milliarden Euro für Universitätsmedizin

Ein leerer Hörsaal an einer Universität.

Cottbus - Der geplante Aufbau einer Universitätsmedizin in Cottbus soll mit 1,9 Milliarden Euro aus dem Strukturfonds des Bundes für die Kohleregionen finanziert werden. Das sagte die Projektbeauftragte der Landesregierung, Ulrike Gutheil, der „Ärztezeitung“ (Freitag/online). Der laufende Betrieb müsse dann vom Land mit 150 Millionen Euro jährlich finanziert werden, sagte sie.

„Eine Universitätsmedizin wird es wahrscheinlich Mitte 2024 geben, wenn wir die Fakultät gegründet haben“, sagte Gutheil. Das Universitätsklinikum solle dann 2026 dazukommen. „Anschließend wird es einen stufenweisen Aufbau der Fakultät bis Mitte der 2030er Jahre geben.“ Bislang seien Stellen für 60 Professuren vorgesehen, sagte die Projektleiterin.

Das Land plant den Aufbau des Innovationszentrums Universitätsmedizin Cottbus im Rahmen einer „Modellregion Gesundheit Lausitz“. Das kommunale Carl-Thiem-Klinikum Cottbus soll zu einem Universitätsklinikum in Landesträgerschaft sowie zu einem „Digitalen Leitkrankenhaus“ ausgebaut werden. Dazu soll am Montag in der Staatskanzlei eine Vereinbarung der beteiligten Akteure unterzeichnet werden.