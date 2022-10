Haftbefehl gegen Ehemann nach Tod einer Ukrainerin

Berlin - Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau aus der Ukraine in einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin hat ein Richter Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter erlassen. Dem 50-jährigen Ehemann des Opfers werde Totschlag vorgeworfen, teilte die Polizei am Sonntag auf Anfrage mit. Nach bisherigen Ermittlungen geriet das Paar in der Unterkunft in Alt-Hohenschönhausen am Samstag in Streit. Dabei soll der Mann seine 44-jährige Frau tödlich verletzt haben. Medienberichten zufolge soll er eine Stichwaffe benutzt haben - das bestätigten die Ermittler aber zunächst nicht. Nach Angaben des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten mussten die 6 und 17 Jahre alten Kinder des Paares die Tat mitansehen.