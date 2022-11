Haftbefehlsantrag nach Tod wegen Notwehr abgelehnt

Halle - Der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Halle hat den Haftbefehlsantrag gegen einen 25-Jährigen wegen Totschlags abgelehnt. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen sehe es nach Notwehr aus, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Halle am Donnerstag mit. Demnach bestehe „kein dringender Tatverdacht“. Es werde den Angaben zufolge davon ausgegangen, dass der Getötete den Verletzten zuerst angegriffen habe. Bei einer Auseinandersetzung am Dienstagabend in einer Gemeinschaftsunterkunft in Halle ist ein 42 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Ein 25 Jahre alter Mann wurde schwer verletzt.