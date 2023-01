Hagelschauer: Mehrere Verletzte bei Unfall auf A29

Oldenburg - Bei einem Unfall nach einem Hagelschauer auf der Autobahn 29 im Landkreis Oldenburg sind mehrere Menschen verletzt worden. Ihre Zahl und auch die Schwere der Verletzungen standen zunächst nicht fest, wie eine Sprecherin der Autobahnpolizei am Sonntag sagte. Der Hagel habe für Glätte auf der Fahrbahn zwischen Wardenburg und Großenkneten gesorgt, mehrere Autos seien kollidiert. Die Autobahn in Richtung Osnabrück wurde zwischenzeitlich komplett gesperrt, nach etwa eineinhalb Stunden wurde eine Spur freigegeben. Die Polizei riet, die Geschwindigkeit an das Wetter anzupassen. Zuvor hatte die Oldenburger „Nordwest-Zeitung“ berichtet.