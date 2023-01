Hakenkreuze am Bahnhof Biederitz: Staatsschutz ermittelt

Biederitz - Am Bahnhof in Biederitz (Landkreis Jerichower Land) haben bislang unbekannte Täter die Wände unter anderem mit Hakenkreuzen beschmiert. Neben den 18 Hakenkreuzen hatten Polizeibeamte am Bahnhof im Ortsteil Gerwisch zudem weitere verfassungsfeindliche Symbole festgestellt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Es sei ein Strafverfahren eingeleitet worden. Die Ermittlungen habe der Staatsschutz übernommen. Die Polizei hatte Zeugen um Hinweise gebeten.