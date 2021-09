Hallescher FC verpflichtet Ex-Hansa-Routinier Löhmannsröben

Jan Löhmannsröben in Aktion für den FC Hansa Rostock.

Halle - Fußball-Drittligist Hallescher FC hat im früheren Rostocker Profi Jan Löhmannsröben einen Routinier verpflichtet. Damit reagierte der HFC auf die akute Verletzungsmisere mit sieben zumeist langfristig fehlenden Spielern. Der 30 Jahre alte Abwehrspieler stieg in der vergangenen Saison mit dem FC Hansa Rostock in die 2. Bundesliga auf und war nach Beendigung seines Kontraktes vereinslos. Beim HFC erhält er die Rückennummer 2 sowie einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022, teilte der Verein am Dienstag mit.

„Da uns mit dem Ausfall von Louis Samson nunmehr fünf Defensivspieler auf absehbare Zeit nicht zur Verfügung stehen, wäre es verantwortungslos gegenüber der Mannschaft gewesen, einen Profi mit der Qualität eines Jan Löhmannsröben nicht zu verpflichten. Er kann sowohl in der Abwehr als auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden, ist ein absoluter Mentalitätsspieler und hat bereits mehrfach nachgewiesen, dass er erfolgsorientiert mit Druck umgehen kann“, sagte HFC-Sportdirektor Ralf Minge.

Löhmannsröben blickt auf 175 Spiele in der 3. Liga zurück. Mit einer Körpergröße von 1,86 Meter gilt er als robuster und zweikampfstarker Spieler.