Hamburg investiert Millionen in Bau von Sportanlagen

Hamburg - Trotz der Krise investiert die Stadt Hamburg Millionen in die sportliche Infrastruktur. Demnach seien seit 2019 bereits 265 Millionen Euro in den Bau von 127 Sportplätzen und Sporthallen geflossen, teilte eine Sprecherin der SPD-Bürgerschaftsfraktion am Mittwoch mit. Weitere 425 Millionen Euro seien für 218 zukünftige Baumaßnahmen eingeplant. „Damit ist Hamburg deutschlandweit Vorreiter für eine gelungene und für alle zugängliche sportliche Infrastruktur“, hieß es weiter.

Der Bezirk Wandsbek profitierte bisher am meisten mit 21 Bauprojekten. Danach kommt Altona mit 19 neuen Sportstätten. „Moderne staatliche Sportanlagen sind ein essenzieller Baustein der öffentlichen Daseinsvorsorge für alle Hamburgerinnen und Hamburger“, sagte die sportpolitische Sprecherin der SPD-Bürgerschaftsfraktion, Juliane Timmermann dazu.