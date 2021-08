Hamburger Kulturbetriebe bei 2G-Optionsmodell zurückhaltend

Hamburg führt am Samstag das 2G-Optionsmodell ein - und ist damit als Bundesland Vorreiter. Dann ist etwa Theatern und Kinos erlaubt, nur Geimpfte und Genesene, nicht aber Getestete einzulassen. Die Branche sieht viele Unklarheiten und will erst einmal abwarten.

Hamburg - Hamburger Kulturbetriebe haben mit Zurückhaltung auf das ab Samstag geltende 2G-Optionsmodell reagiert. In absehbarer Zeit werde das Zeise-Kino diese Regelung nicht einführen, sagte Matthias Elwardt, Geschäftsführer des Zeise Hallen Kinobetriebs, am Mittwoch. „Ich finde, da sind zu viele Unklarheiten.“ Nach Angaben der Hamburger Gesundheitsbehörde ist der Stadtstaat das erste Bundesland, das dieses Optionsmodell in der Corona-Pandemie in dieser Form umsetzt. „Neu ist, dass bei solchen Veranstaltungen, bei denen nur Geimpfte und Genesene teilnehmen, die Einschränkungen zu weiten Teilen fallen“, sagte ein Sprecher.

Der Senat hatte am Dienstag das sogenannte 2G-Optionsmodell beschlossen: Veranstalter können entscheiden, ob sie künftig nur noch Geimpfte und Genesene einlassen, die dann weitgehend von den Corona-Einschränkungen befreit sind, oder ob sie weiter das 3G-Modell nutzen wollen. Dieses bezieht Getestete und damit Ungeimpfte ein, unterliegt aber den bisherigen Corona-Einschränkungen. In Innenräumen gilt dann wie bisher in der Regel eine Maskenpflicht.

Die Regelung soll ab Samstag gelten: Mitmachen können unter anderem Kneipen, Restaurants, Theater, Kinos, Opern und Beherbergungseinrichtungen. Ein Sprecher der Gesundheitsbehörde erklärte, die Verordnung werde wohl am Freitag veröffentlicht.

Auch der Sprecher von Elbphilharmonie und Laeiszhalle sah am Mittwoch noch viele offene Fragen. „So stellt uns die Regelung, dass Beschäftigte, die sich mit Kundinnen und Kunden in denselben Räumlichkeiten aufhalten, ebenfalls geimpft sein müssen, vor große operative und rechtliche Herausforderungen“, sagte er. Vor einer endgültigen Entscheidung müssten die genauen Regelungen abgewartet werden. Fest stehe aber: „Die HamburgMusik wird keine Veranstaltung, für die bereits Karten an Besucher verkauft worden sind, nachträglich unter diese Option fassen.“ Daher werde es 2G-Veranstaltungen frühestens im November geben können.

Auch das Ohnsorg-Theater will erst einmal bei 3G bleiben. „Wenn der Staat sich scheut, eine grundsätzliche Impfpflicht einzuführen, dann sollte diese Verantwortung, Menschen zu einem bestimmten Verhalten zu verpflichten, nicht auf die Institutionen verlagert werden“, sagte Intendant Michael Lang. Aus seiner Sicht wäre es hilfreicher, die Maskenpflicht am Platz aufzuheben und bei den Sitzen das Schachbrett-Muster vorerst zu belassen. Die Komödie Winterhuder Fährhaus entschloss sich nach Angaben einer Sprecherin, vorerst an der 3G-Regel festzuhalten, um niemanden ausgrenzen.

Der Sprecher von Stage Entertainment mit vier Musicals in der Hansestadt sagte dem „Hamburger Abendblatt“: „Unsere Musicals befinden sich bereits seit langer Zeit für viele Monate im Voraus im Vorverkauf. Die meisten unserer Gäste haben ihre Tickets unter anderen Voraussetzungen gekauft, das wollen und müssen wir berücksichtigen.“ Die aktuelle Entscheidung des Senats werde man in Ruhe im Detail bewerten.