Hamburger Linksfraktion bestätigt Vorsitzende

Hamburg - Die Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft hat ihre beiden Vorsitzenden, Sabine Boeddinghaus und Cansu Özdemir, im Amt bestätigt. Bei der Fraktionssitzung am Montag wurden zudem David Stoop und Heike Sudmann als stellvertretende Vorsitzende wiedergewählt, wie die Fraktion am Abend mitteilte. Sudmann bleibt zudem Parlamentarische Geschäftsführerin.

„Selbstverständlich freuen wir uns über den klaren Vertrauensbeweis unserer Fraktion, der zugleich für uns Auftrag ist, unsere politische Arbeit als unbestechliche Stimme für soziale Gerechtigkeit im Parlament und auf der Straße noch zu intensivieren“, sagten Boeddinghaus und Özdemir laut Mitteilung.