Hamburger Michel und Vereine versteigern Komparsenrolle

Wotan Wilke Möhring und Franziska Weisz schauen in die Kamera.

Hamburg - Der durch Corona in Not geratene Hamburger Michel hat am Donnerstag Charity-Versteigerungen gestartet. Die Stiftung St. Michaelis rief zusammen mit den gemeinnützigen Organisationen „Hamburg Leuchtfeuer“ und „Der Hafen Hilft“ bei Ebay Auktionen ins Leben, bei denen unter anderem eine Komparsenrolle im „Tatort“ mit Wotan Wilke Möhring und Franziska Weisz ersteigert werden kann. Auch ein Orgelkonzert oder Karten fürs NDR-Weihnachtskonzert sind im Angebot.

Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde habe sich dramatisch verschlechtert, nachdem pandemiebedingt die touristischen Einnahmen weggebrochen seien, sagte eine Sprecherin. Der Michel lebe, anders als andere Kirchen, lediglich zu 15 Prozent von Kirchensteuern. Wegen des Lockdowns fehlten der Gemeinde 50.000 Euro pro Monat. „Ohne Spenden hätten wir den Michel in der Corona-Pandemie nicht offenhalten können, und auch in den kommenden Monaten werden wir weiter Unterstützung brauchen“, erklärte Hauptpastor Alexander Röder.