Hamburgs Handballer verlieren 26:31 beim Bergischen HC

Hamburg - Der HSV Hamburg hat die zweite Niederlage im zweiten Saisonspiel der Handball-Bundesliga kassiert. Am Sonntag unterlag die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen beim Bergischen HC mit 26:31 (10:15). Beste Werfer des Aufsteigers waren vor 1634 Zuschauern Casper Mortensen und Niklas Weller mit je sieben Treffern. Für den BHC war Arnor Thor Gunnarsson sechsmal erfolgreich.

Anders als bei der knappen Auftaktniederlage gegen Frisch Auf Göppingen kamen die Hamburger gegen die Bergischen Löwen nicht ernsthaft für einen Sieg in Frage. Zu groß waren die Defizite in der der Offensive und der Defensive. Auch Torhüter Johannes Bitter konnte nicht helfen. Allerdings wurde der 39-Jährige auch zu häufig von seinen Vorderleuten im Stich gelassen.

Erst in der zweiten Hälfte kamen die Gäste besser ins Spiel, verkürzten phasenweise auf drei Treffer. Allerdings hatte der BHC da auch schon einige Gänge heruntergeschaltet. In der 47. Minute sah HSVH-Linksaußen Tobias Schimmelbauer nach einem Foul an Linus Arnesson die Rote Karte.

Im nächsten Heimspiel wartet eine hohe Hürde auf den HSVH. Am Sonntag (16.00 Uhr/Sky) geht es in der heimischen Arena gegen die Rhein-Neckar Löwen, die am Sonntag trotz einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit eine 25:28-Heimniederlage gegen den SC Magdeburg kassierten.