Handelskammer fordert einheitliche Corona-Regeln

Hamburg - Die Handelskammer Hamburg erwartet von den Beratungen der Regierungschefs von Bund und Ländern zur Corona-Lage einheitliche Regeln zum Umgang mit Geimpften und Genesenen. Die Hamburger Wirtschaft brauche einheitliche Regeln - „gerade im eng verflochtenen Wirtschaftsraum Norddeutschland“, sagte Kammer-Präses Norbert Aust am Dienstag. „Dabei sollte Geimpften und Genesenen schnellstmöglich einen Weg zurück zur Normalität in allen Bereichen wie den Besuch von Veranstaltungen, Restaurantbesuche, beim Einkauf und beim Reisen ermöglicht werden. Nur so können sich auch diese Branchen schnell erholen.“