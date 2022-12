Handelsverband: Käuferandrang bleibt Heiligabend meist aus

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt ist der Andrang von Kunden auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken auf den letzten Drücker nach Angaben des Handels weitgehend ausgeblieben. Vor allem in den kleineren Städten machten sich am Samstag eher wenige Menschen auf den Weg in die Geschäfte. „Die Last-Minute-Einkäufe hatten sich insgesamt eher über die Woche verteilt“, sagte Knut Bernsen, Landesgeschäftsführer des Handelsverbandes Sachsen-Anhalt der Deutschen Presse-Agentur. Der Einzelhandel rechne nach Weihnachten mit einer „starken Woche“. Erfahrungsgemäß würden dann auch die ersten Geldgeschenke umgesetzt.

Bernsen verwies zugleich auf eine Umfrage des Handelsverbands Deutschland (HDE). Demnach waren Gutscheine auch 2022 das beliebteste Weihnachtsgeschenk, gefolgt von Spielwaren, Büchern und Schreibwaren. Nach fast drei Jahren Corona-Pandemie zog es während des Weihnachtsgeschäfts wieder etwas mehr Menschen in die Städte.