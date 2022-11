Händler blicken verhalten optimistisch auf Adventsgeschäft

Erfurt - Der Einzelhandel in Thüringen blickt trotz der Krise verhalten optimistisch auf das Weihnachtsgeschäft. Nach zwei harten Corona-Krisenjahren haben die Unternehmen hohe Erwartungen und hoffen auf ein robustes Geschäft in der Adventszeit, wie die Industrie- und Handelskammer Erfurt am Montag mitteilte. Aus ihrer Sicht gibt es Anzeichen, dass der Höhepunkt der Inflation erreicht sein könnte, wie IHK-Chefin Cornelia Haase-Lerch verdeutlichte.