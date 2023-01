Berlin - Ein mutmaßlicher Handtaschenräuber hat in Berlin-Fennpfuhl einem Bistroangestellten in den Arm gebissen. Der 22 Jahre alte Verdächtige wollte in der Nacht zu Donnerstag auf dem Weißenseer Weg einer Frau die Handtasche entreißen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann brachte die 40-Jährige zu Boden, doch die Frau klammerte sich an ihr Eigentum und rief laut um Hilfe. Der Mann ließ von ihr ab und flüchtete.

In einem nahe gelegenen Bistro bat die Frau laut Polizei zwei Angestellte um Hilfe. Vor dem Lokal erkannte sie den mutmaßlichen Räuber wieder. Die Angestellten hielten den Mann fest, bis die Polizei eintraf und ihn festnahm. Der 20 Jahre alte Angestellte wurde durch den Biss leicht verletzt und kam in eine Klinik. Auch die Frau erlitt leichte Verletzungen, lehnte jedoch eine Behandlung ab.