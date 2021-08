„Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken“ an Jill Lepore

Bremen - Für ihre herausragende Darstellung der amerikanischen Geschichte erhält die Historikerin Jill Lepore den „Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken 2021“. Die Jury würdigte Lepore als herausragende Wissenschaftlerin, die es vermag, die amerikanische Geschichte aus unterschiedlichen Perspektiven zu erzählen und zu beleuchten, wie der Senat am Donnerstag in Bremen mitteilte. Lepore schreibe keine Regierungsgeschichte, sondern zeichne die Konflikte und Dynamiken zwischen verschiedenen Gruppen der US-Geschichte nach. Die 54-Jährige ist Hochschullehrerin für Geschichte an der Universität von Harvard und Essayistin.

Der Hannah-Arendt-Preis wird nach Angaben des Bremer Senats von der Stadt Bremen und der Heinrich-Böll-Stiftung vergeben und ist mit 10 000 Euro dotiert. Der Preis ist benannt nach der Totalitarismus-Forscherin Hannah Arendt (1906-1975). Er wird an Menschen verliehen, die mit mutig kritischen Themen an die Öffentlichkeit gehen. Am 3. Dezember 2021 wird der Preis im Bremer Rathaus an die amerikanische Historikerin Lepore überreicht.