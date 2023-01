Hannover - Hannover 96 hat den Sprung auf den vierten Tabellenplatz in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Im Topspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern unterlagen die Gastgeber am Samstagabend trotz ihres Führungstreffers 1:3 (1:0). Mit einem Sieg hätten die Niedersachsen den starken Aufsteiger vom vierten Rang verdrängen können. Die Pfälzer erkämpften sich den Erfolg trotz einiger kurzfristiger personeller Ausfälle und bauten ihre Auswärtsserie aus.

Vor einer erstligareifen Kulisse von 36.800 Zuschauern traf Abwehrspieler Derrick Köhn (17. Minute) zunächst für die leicht überlegenen Gastgeber am ersten Zweitliga-Spieltag im neuen Jahr. Julian Niehues (49.) glich für die im zweiten Durchgang verbesserten Gäste aus. Terrence Boyd (66.) erzielte dann nach schöner Vorarbeit vom starken Außenverteidiger Hendrick Zuck den Führungstreffer für Kaiserslautern. Der eingewechselte Philipp Hercher (90.+7) erhöhte noch kurz vor dem Schlusspfiff.

Kurzfristig musste der Aufsteiger aus der Pfalz auf Philipp Klement und Nicolai Rapp verzichten. Auf der Gegenseite fehlte 96-Trainer Stefan Leitl, der vor der WM-Unterbrechung eine Sperre in Kiel kassiert hatte. Co-Trainer Andre Mijatovic vertrat Leitl an der Seitenlinie.

Der Ersatz ärgerte sich über das Zweikampfverhalten beim Rückstand: „Situationen wie beim 1:2 muss man besser verteidigen“, sagte Mijatovic. In der Pause zuvor habe er darum gebeten, weiter „geduldig“ zu spielen. „Aber die Punkte gehen leider nach Kaiserslautern“, fügte er hinzu. „Wir wollten eigentlich mit genauso viel Energie in die zweite Halbzeit hereingehen“, erklärte Torschütze Köhn: „Wir haben uns aber nicht so ganz gefunden. Und dann haben wir auch schon die Gegentore bekommen.“