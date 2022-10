Hannover und Braunschweig testen in WM-Pause gegen Hertha

Berlin/Hannover - Die Fußball-Zweitligisten Hannover 96 und Eintracht Braunschweig absolvieren in der WM-Pause jeweils ein Testspiel gegen Hertha BSC. Am 2. Dezember spielt der Bundesligist um 15.00 Uhr in Hannover, wie beide Clubs am Dienstag mitteilten.

Die Braunschweiger kommen am 7. Dezember für das Testspiel ins Hanns-Braun-Stadion auf Herthas Trainingsgelände. Beide Mannschaften trafen in dieser Saison schon einmal aufeinander - mit sehr unglücklichem Ausgang für die Hertha: In der ersten Runde des DFB-Pokals verlor man nach 2:0-Führung bei den Niedersachsen noch im Elfmeterschießen.