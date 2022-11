Hannover verliert in Unterzahl bei Spitzenreiter Darmstadt

Eine Stunde lang spielte Hannover 96 in Darmstadt mit einem Mann weniger. Das ging gegen den Tabellenführer der 2. Bundesliga nicht gut.

Darmstadt - Hannover 96 hat das Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga verloren. Nach mehr als einer Stunde in Unterzahl unterlagen die Niedersachsen am Freitagabend mit 0:1 (0:0) bei Tabellenführer SV Darmstadt 98. Vor 15.475 Zuschauern erzielte Marvin Mehlem in der 62. Minute das Siegtor für die seit 16 Pflichtspielen ungeschlagenen Lilien.

Die 96er waren ab der 30. Minute dezimiert, nachdem Phil Neumann einen Schuss von Jannik Müller im Stile eines Torwarts mit der Hand abgewehrt und wegen der Verhinderung einer klaren Torchance nach Videobeweis die Rote Karte gesehen hatte. Den fälligen Elfmeter vergab jedoch Tobias Kempe, der an Hannovers Torhüter Ron-Robert Zieler scheiterte.

„Ich finde, wir haben ein sehr gutes Spiel gezeigt“, sagte 96-Trainer Stefan Leitl. „In Unterzahl haben die Jungs es sehr gut gemacht und den Gegner trotz dessen vor Probleme gestellt. Sehr schade - aber das wirft uns nicht um.“

Zu Beginn hatten sich beide Teams ein ausgeglichenes Duell geliefert. Die erste Chance für Darmstadt vergab Oscar Vilhelmsson, der per Kopf nur das Außennetz traf. Auf der Gegenseite scheiterte Havard Nielsen nach einer schönen Einzelleistung an Darmstadts Torwart Marcel Schuhen. Einem Treffer von Kempe aus der Distanz versagte Schiedsrichter Benjamin Cortus wegen einer Abseitsstellung von Phillip Tietz bei der Entstehung die Anerkennung.

Auch nach dem Wechsel blieben die Darmstädter dominant und belohnten sich für ihre Bemühungen mit der Führung durch Mehlem, der mit einem platzierten Schuss aus 20 Metern in die linke Ecke traf. Danach verpassten Müller und Tietz weitere hochkarätige Möglichkeiten.

„Heute war alles dabei, was ein Freitagabend-Spitzenspiel ausmacht: großer Kampf, viel Intensität und hoher Wille. Leider stehen wir aber mit leeren Händen da“, sagte Hannovers Kapitän Julian Börner. „Trotzdem muss man stolz auf die Truppe sein. Man sieht seit Wochen eine 96-Mannschaft auf dem Feld, die wirklich als Mannschaft agiert und alles in die Waagschale wirft.“