Hansa in Bestbesetzung nach Heidenheim: „Können mithalten“

Rostock - Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock reist in Bestbesetzung zum zweiten Aufeinandertreffen mit dem 1. FC Heidenheim innerhalb einer Woche. Der leicht angeschlagene Innenverteidiger Julian Riedel wird am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) trotz seiner leichten Rückenprobleme höchstwahrscheinlich zum Kader gehören. „Bei ihm sollte es reichen“, sagte Trainer Jens Härtel am Freitag. Die beiden Langzeitverletzten Maurice Litka und Tobias Schwede, die sich im Aufbautraining befinden, würden hingegen noch keine Alternativen sein.

Hansa reist mit dem Selbstbewusstsein des 3:2-Siegs im DFB-Pokal zu den heimstarken Heidenheimern. Härtel warnte allerdings davor, den in der letzten Sekunde der Verlängerung erkämpften Erfolg überzubewerten. „Wir treffen auf einen hochmotivierten Gegner, der sich revanchieren will. Wenn wir dort bestehen wollen, müssen wir uns weiter verbessern“, forderte der 52-Jährige.

Der ordentliche Start in die Saison - neben dem 3:2 im Pokal gegen Heidenheim steht auch ein 3:0 bei Hannover 96 in der Liga zu Buche - stimmt den Aufsteiger zuversichtlich. „Die Mannschaft weiß: Wenn wir alles raushauen, was wir an Qualität, Physis und Mentalität haben, können wir in der Liga mithalten“, sagte Härtel.