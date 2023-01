Harz lockt mit Schnee - andernorts nass und matschig

Magdeburg - Weiße Flocken sind zwar gefallen - in vielen Teilen Sachsen-Anhalts hat es wegen Temperaturen leicht über null Grad aber nicht für eine dichte Schneedecke gereicht. „Wer den Winter sehen will, muss in den Harz fahren“, sagte Meteorologe Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Sonntag. In Stiege etwa hätten am Morgen 18 Zentimeter Schnee gelegen. Andernorts im Mittelgebirge seien es 10 oder 12 Zentimeter gewesen. Auch im Burgenlandkreis, in Zeitz und Naumburg etwa, seien 8 Zentimeter gemessen worden.

In anderen Teilen Sachsen-Anhalts hingegen sei es in der Nacht zum Sonntag zu warm gewesen, als dass der Schnee hätte liegenbleiben können. In Magdeburg etwa war es am Sonntagmorgen bei einem Grad plus nass auf Straßen und Wegen. In der Altmark habe es Regen oder Schneeregen gegeben, sagte Meteorologe Oehmichen. Teils seien zwei Zentimeter Schnee gemeldet worden, der aber eher matschig sei. Selbst Schlittenfahren sei da mühsam.