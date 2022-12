Haushalt: Rot-Rot-Grün macht Kompromissvorschlag

Erfurt - Im Streit um den Landeshaushalt 2023 wollen die Fraktionen von Linke, SPD und Grünen der CDU einen Kompromissvorschlag unterbreiten. Dieser sehe unter anderem vor, dass das bisher geplante Haushaltsvolumen für 2023 von etwa 13 Milliarden Euro um rund 100 Millionen Euro reduziert werden solle, sagte der Linke-Fraktionsvorsitzende Steffen Dittes am Mittwoch in Erfurt. Am Mittwoch waren Gespräche zwischen Rot-Rot-Grün und der CDU über diesen Vorschlag angesetzt. Gleichzeitig lehnte Dittes Vorschläge der CDU strikt ab, zum Beispiel bei Demokratieförderprogrammen zu kürzen.

Nach Angaben von Dittes war auch die FDP zu diesem Gespräch eingeladen. Die Freidemokraten schlugen die Einladung aber aus. Es gebe keine Gesprächsbasis mit Rot-Rot-Grün bei den derzeitigen Haushaltsplanungen, sagte der FDP-Gruppensprecher, Thomas Kemmerich.