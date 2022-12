Haushaltsverhandlungen in Thüringen ziehen sich hin

Erfurt - Die Gespräche der Fraktionsspitzen von Linke, SPD, Grünen und CDU zum Haushalt für das kommende Jahr ziehen sich weiter hin. Man liege noch weit auseinander, sagte der Thüringer CDU-Fraktionschef Mario Voigt am Montag nach einer ersten Gesprächsrunde im Thüringer Landtag. Das Treffen hatte noch kein abschließendes Ergebnis gebracht, weshalb weitere Gespräche für Montagnachmittag vereinbart wurden.

Die rot-rot-grüne Koalition hat im Parlament keine Mehrheit und ist auf Stimmen der Opposition angewiesen, um den Etat für 2023 zu beschließen. Hauptverhandlungspartner ist die größte Oppositionsfraktion CDU.

Soll der Haushalt noch in diesem Jahr beschlossen werden, drängt die Zeit - vor allem nachdem die Beratungen im Haushalts- und Finanzausschuss am vergangenen Donnerstag verschoben wurden. Nun soll es eine Sondersitzung des Ausschusses am Dienstag geben. Für eine Verabschiedung des Haushaltes war zuletzt Freitag im Gespräch - also im Rahmen der regulären Landtagssitzung.

Allerdings wies die Landtagsverwaltung auf Gefahren hin: Jedem Abgeordneten müssten die Unterlagen rechtzeitig vor Beginn der Plenarsitzung vorliegen, sodass die Abgeordneten diese „zur Kenntnis nehmen sowie etwaige eigene Initiativen für das Plenum prüfen, vorbereiten und noch rechtzeitig einbringen können“, heißt es in einem Schreiben des Landtagsdirektors Jörg Hopfe an die Fraktionen. Zuerst hatte die „Thüringer Allgemeine“ darüber berichtet. „Ein Verstoß gegen diese Verpflichtung würde zu einem verfassungswidrigen und damit verfassungsgerichtlich angreifbaren Haushaltsgesetz führen“. Das steht in dem Papier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Es bleibe ungewiss, ob man den „Anforderungen, die der Thüringer Verfassungsgerichtshof an die rechtzeitige Vorlage von Beratungsunterlagen stellt, gerecht werden“ könne. Hopfe schlägt als Alternative eine Sondersitzung des Landtags in der Woche vor Weihnachten vor, um den Haushalt zu beschließen.

Die Gruppe der FDP im Thüringer Landtag forderte „Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit“, wie Gruppensprecher Thomas Kemmerich mitteilte. Die FDP stellte zudem die Sondersitzung des Haushalts- und Finanzausschusses in Frage. „Sofern kurzfristig zahlreiche Änderungsanträge vorgelegt werden, ist deren fundierte Kenntnisnahme und Prüfung eventuell nicht in der gebotenen Qualität möglich“, hieß es in einer Mitteilung der FDP-Gruppe. „Lieber ein verspäteter Haushalt als ein schlechter Haushalt“, sagte Kemmerich.