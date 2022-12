Heiligabend in Haft: Gottesdienst und Kartoffelsalat

Hannover - Rund 4500 Menschen in Niedersachsen müssen das Weihnachtsfest in Haft verbringen. In den meisten Anstalten wird an Heiligabend Kartoffelsalat mit Würstchen serviert, wie das Justizministerium in Hannover am Mittwoch mitteilte. Zudem seien Gottesdienste geplant am 24. Dezember wie auch an den beiden Weihnachtsfeiertagen. In Niedersachsen gibt es rund 5800 Haftplätze.

Vielerorts wird in den Gefängnissen an Heiligabend gemeinsam gekocht und gebacken. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag stünden dann klassische Gerichte wie Ente mit Rotkohl und Klößen oder Wildgerichte auf dem Speiseplan. Gefangene in einigen Anstalten bekommen laut Ministerium sogenannte Weihnachtstüten, die mit Lebens- und Genussmitteln gefüllt sind. Diese werden überwiegend von Ehrenamtlichen, Fördervereinen und Seelsorgern beschafft. Zudem gibt es in Vollzugsanstalten Weihnachtsbäume oder Adventskränze.