Heimkehr: Herthas Ascacibar wechselt nach Argentinien

Berlin (dpa) – - Der vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC nach Italien verliehene Santiago Ascacibar setzt seine Leihe in der Heimat fort. Der Mittelfeldspieler verlässt den italienischen Erstligisten US Cremonese und wechselt in seine Geburtsstadt La Plata zum Club Estudiantes, wie Hertha am Mittwoch mitteilte. Der argentinische Erstligist habe sich dabei eine Kaufoption gesichert.

Der 25-Jährige war im Januar 2020 vom VfB Stuttgart zur Hertha gewechselt und erzielte in 49 Ligaspielen einen Treffer für die Berliner. Im Sommer wurde Ascacibar nach Cremonese verliehen und spielte 13 Mal in der Serie A.

„In unseren regelmäßigen Gesprächen, die wir mit allen unseren Leihspielern führen, haben wir gespürt, wie unglücklich Santi in seiner aktuellen Situation ist“, sagte Herthas Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic, „wir freuen uns deshalb sehr für ihn, dass es nun die Möglichkeit gibt, in seine Heimat zur Familie zurückzukehren. Das Umfeld wird ihm guttun.“