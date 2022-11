Heizöllager in Flammen: Brandursache unklar

Bremen - Ein Brand im Bremer Stadtteil Oberneuland hat am Samstag ein Heizöllager komplett zerstört. Nach Angaben der Feuerwehr waren die Flammen aus noch ungeklärter Ursache in dem dreistöckigen Gebäude ausgebrochen. In dem Backsteinhaus hätten offenbar auch noch Gasflaschen sowie Futter- und Düngemittel gelagert, hieß es am Nachmittag aus der Einsatzleitung. Eine weitergehende Ausbreitung oder gar Explosionen hätten aber verhindert werden können. Bisher wisse man von einer verletzten Person, die Rauch eingeatmet habe.

In dem Gebäude - der historischen „Behrens Dampfmühle“ - sei unter anderem ein mit Heizöl beladener Lastwagen abgestellt gewesen. Davor habe zudem ein Heizöltank gestanden, sagte ein Feuerwehrsprecher. „Als wir an dem Ort ankamen, brannte es schon in großer Ausdehnung. Wir haben dann zunächst den Tank geschützt und den Lkw rausgefahren.“ Die nebenan liegenden Häuser habe man hinreichend absichern können.

Im Laufe des Nachmittags hätten die Löschtrupps das Feuer dann unter Kontrolle bekommen. In dem verwinkelten Haus gebe es aber wohl noch Brandnester. Das Lagergebäude werde man wahrscheinlich ganz abreißen müssen. Zerstörte Gasflaschen seien bislang nicht gefunden worden.