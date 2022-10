Helgoland-Katamaran „Halunder Jet“ beendet die Saison

Hamburg/Cuxhaven/Helgoland - Letzte Fahrt für den „Halunder Jet“ vor der Winterpause: Der Helgoland-Katamaran wird heute von Hamburg aus die letzte Fahrt der Saison antreten. Das Schiff der Reederei FRS Helgoline fuhr seit Ende März täglich von der Hansestadt über Cuxhaven zu der Nordseeinsel. 680 Passagiere haben an Bord Platz. Von Hamburg aus braucht der „Halunder Jet“ rund 3,5 Stunden, von Cuxhaven 70 Minuten. In den vergangenen beiden Jahren hatte das Schiff wegen der Corona-Pandemie erst im Mai die Fahrten aufnehmen können. Wegen der Einschränkungen im vergangenen Jahr kam die Reederei 2021 nur auf rund 142.000 Fahrgäste. Wie viele es 2022 waren, will die Reederei nach der Abfahrt am Montag bekannt geben.