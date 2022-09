Herbstwetter in Thüringen erwartet: Schauer und Gewitter

Erfurt - Wer am Samstag in Thüringen unterwegs ist, sollte eine Regenjacke oder einen Schirm dabei haben. Bereits am Vormittag und Mittag kann es immer wieder regnen. Ab dem Nachmittag ist häufiger mit Schauern und vereinzelt auch mit Gewittern zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. Dabei seien gebietsweise auch Windböen und Sturmböen im Mix zu erwarten. „16 Grad ist so das Höchste, was man erwarten kann“, sagte ein Sprecher mit Blick auf die Temperaturen.

Insgesamt könnten sich die Menschen in Thüringen auf ein herbstliches Wochenende einstellen. Die Vormittagsstunden am Sonntag sollten ähnlich wie am Samstag niederschlagsfrei bleiben und es solle sich auch mal die Sonne zeigen - bevor es dann wieder schauere. Die Höchsttemperaturen sinken den Prognosen der Wetterexperten zufolge weiter auf maximal 13 Grad, im Bergland seien es nur 5 bis 7 Grad.