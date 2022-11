Hertha BSC braucht Sieg gegen Köln

Berlin - Mit einem Sieg gegen den 1. FC Köln will Hertha BSC den Relegationsrang in der Fußball-Bundesliga im letzten Spiel vor der WM-Pause wieder verlassen. „Mein größter Wunsch ist, dass wir am Samstag eine Topleistung liefern und mit drei Punkten rausgehen“, sagte Trainer Sandro Schwarz vor der Partie im Olympiastadion (15.30 Uhr/Sky). Durch das 1:2 in Stuttgart waren die Berliner am Dienstag auf den 16. Rang abgerutscht. Sie liegen damit drei Punkte hinter den Schwaben.

Unruhe droht der Hertha auch gleich nach der letzten Partie in diesem Jahr. Am Sonntag steht die Mitgliederversammlung an, bei der der Club Bilanzzahlen mit einem Minus von fast 80 Millionen Euro verkünden muss. Präsident Kay Bernstein hatte Fans und Mitglieder schon auf eine schwere Zeit eingeschworen. Ein Sieg gegen Köln könnte die Stimmung verbessern.