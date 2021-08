Hertha BSC muss punkten: Dardai hofft auf Mini-Chance

München - Ausgerechnet beim Rekordmeister FC Bayern muss Hertha BSC den Negativtrend stoppen. Der Berliner Fußball-Bundesligist tritt nach zwei Niederlagen aus bislang zwei Spielen als punktloses Schlusslicht am Samstag (18.30 Uhr/Sky) in München an. Trainer Pal Dardai schätzt die Chancen auf den ersten Bundesliga-Auswärtssieg bei den Bayern seit 1977 als gering ein, doch sein Team soll an die Mini-Möglichkeit für einen Sieg glauben, forderte der Chefcoach.

Nicht einsatzfähig wird laut Dardai sehr wahrscheinlich Kevin-Prince Boateng wegen seiner Rückenprobleme sein. Offen ließ der Hertha-Trainer, ob er in der Startelf auf die Neuzugänge Marco Richter und Ishak Belfodil setzt. Für die Berliner ist das Gastspiel in München der erste Bundesliga-Auftritt nach dem Abschied von Matheus Cunha für die Rekordablöse von rund 30 Millionen Euro.