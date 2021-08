Hertha BSC vor Verpflichtung von Hoffenheims Belfodil

Berlin (dpa) – - Fußball-Bundesligist Hertha BSC steht vor der Verpflichtung von Stürmer Ishak Belfodil von 1899 Hoffenheim. Wie die „Bild“-Zeitung am Montag online berichtete, soll sich der 29-Jährige bereits in Berlin befinden. Hertha ist nach dem schwachen Saisonstart mit zwei Niederlagen als Tabellenletzter auf der Suche nach Verstärkungen. Das bestätige Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic am Sonntag. Für das Interesse am ehemaligen algerischen Nationalspieler Belfodil gibt es hingegen noch keine Bestätigung.

Belfodil kann sowohl als Mittelstürmer als auch auf den Flügeln eingesetzt werden und soll laut „Bild“ schon länger ein Kandidat für die Mannschaft von Trainer Pal Dardai sein. Der Rechtsfuß soll nur eine kleine Ablöse kosten. Für Hoffenheim kam Belfodil seit 2018 in 60 Pflichtspielen zum Einsatz, erzielte dabei 18 Tore und bereitete acht weitere Treffer vor. In dieser Saison spielte er für die Kraichgauer allerdings noch nicht.