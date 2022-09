Herthas Plan: Turnier in Österreich, Trainingslager in USA

Berlin - Hertha BSC wird im Winter für ein Trainingslager in die USA reisen. Der Fußball-Bundesligist bereitet sich vom 3. bis zum 14. Januar 2023 in der IMG Academy in Bradenton im Bundesstaat Florida auf die restliche Bundesligasaison vor, teilte der Club am Dienstag mit. Das erste Bundesligaspiel nach der durch die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar dieses Mal deutlich längeren Winterpause bestreiten die Berliner am 21. Januar beim VfL Bochum.

Am Wochenende des WM-Starts im November spielt Hertha ein Turnier im österreichischen Klagenfurt mit den Profis, die nicht mit ihren Nationalmannschaften unterwegs sind. Die anderen Teilnehmer sind am 19. und 20. November der Gastgeber und Erstligist SK Austria Klagenfurt, Drittligist TSV 1860 München und der York United FC aus Kanada. Für den 26. November, den 1. oder 3. sowie den 7. Dezember sind weitere Testspiele geplant. Die Gegner stehen laut Hertha noch nicht fest. Am 8. Dezember gehen die Profis in ihren Weihnachtsurlaub. Am 2. Januar des neuen Jahres steht dann der Trainingsauftakt mit Leistungstests an.