HFC kassiert erste Saisonniederlage: 0:2 gegen Braunschweig

Halle (dpa) – - Der Hallesche FC hat im dritten Saisonspiel der 3. Fußball-Liga seine erste Niederlage kassiert. Die Saalestädter unterlagen am Montag vor heimischer Kulisse Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig mit 0:2 (0:1). Während die Hausherren vor 7292 Zuschauern den möglichen Sprung auf einen der drei Aufstiegsplätze verpassten, feierten die Niedersachsen ihren ersten Saisonsieg. Luc Ihorst sorgte mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 42. Minute für die Führung der Gäste. In der 83. Minute stellte Jannis Nikolaou per Kopf den Endstand her.

Vor dem Führungstreffer hatte Louis Samson den Braunschweiger Maurice Multhaup regelwidrig gestoppt. Allerdings hatte Referee Benjamin Brand aus Unterspiesheim zuvor ein Foulspiel der Braunschweiger gegen den Hallenser Tom Zimmerschied nicht geahndet.

Die Gäste begannen couragiert. Bryan Henning (6.) stellte HFC-Keeper Tim Schreiber mit einem Schuss auf die Probe. Nach 20 Minuten kamen die Hallenser besser ins Spiel. Michael Eberweins Schlenzer (23.) ging knapp am langen Pfosten vorbei. Terrence Boyd (29.) verpasste eine scharfe Eingabe von Janek Sternberg nur um Zentimeter.

Nach dem 0:1-Rückstand stemmten sich die Hallenser gegen die drohende Niederlage, doch es fehlte an der nötigen Durchschlagskraft im Angriff. Braunschweigs Keeper Jasmin Fejzic musste in den 90 Minuten nicht einmal ernsthaft eingreifen.