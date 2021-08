Hin und weg: Impfen für Kurzentschlossene und Fußballfans

Hamburg - Mit besonderen Aktionen für Kurzentschlossene und Fußballfans soll die Impfquote in Hamburg weiter nach oben getrieben werden. Ab sofort könnten Impfwillige sich im Zentralen Impfzentrum terminlos mit der nur ein Mal notwendigen Impfung mit dem Mittel des Herstellers Johnson & Johnson gegen Corona schützen, sagte der Sprecher der Gesundheitsbehörde, Martin Helfrich, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Ein Kurswechsel, denn eigentlich waren bis zu der Ende des Monats geplanten Schließung des Zentrums in den Messehallen nur noch Zweitimpfungen mit den mRNA-Impfstoffen von Biontech und Moderna vorgesehen.

Und auch die Fans des HSV und FC St. Pauli sollen die Ärmel hochkrempeln: Am kommenden Sonntag, zwei Tage nach dem Stadtderby der Zweitligisten, können sie sich am Ort des Geschehens, im Millerntor-Stadion, impfen lassen. Gewinner dieser dritten Halbzeit sei in jedem Fall die Impfquote, sagte Helfrich.