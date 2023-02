Studierende nehmen im Hörsaal an einer Vorlesung teil.

Wernigerode - Die Hochschule Harz ist nach einer Cyberattacke offline. Nach Auffälligkeiten seien vorsichtshalber alle IT-Systeme heruntergefahren worden, sagte ein Hochschulsprecherin am Mittwochnachmittag. Nun werde geprüft, ob ein Schaden entstanden sei. Stück für Stück sollten die Systeme wieder hochgefahren werden, zunächst die Homepage, dann das E-Mail-System und weitere Services. Die Prüfungszeit sei gerade beendet, die vorlesungsfreie Zeit stehe an. Die Sprecherin wies darauf hin, dass schon diverse Hochschulen in Deutschland von solchen Cyberattacken betroffen gewesen sind. Die Hochschule Harz hat rund 3000 Studierende.