Hannover - Bei der Landtagswahl in Niedersachsen ist die Wahlbeteiligung in Springe mit 66,3 Prozent am höchsten ausgefallen. Die geringste Beteiligung mit 49,9 Prozent gab es in Delmenhorst, wie Landeswahlleiterin Ulrike Sachs in der Nacht zum Montag in Hannover mitteilte. Landesweit betrug die Wahlbeteiligung nach dem vorläufigen Endergebnis 60,3 Prozent.