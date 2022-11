Hochwasserschutz im Harz und im Landkreis Börde verbessert

Reiner Haseloff sieht am Verteilerbauwerk am Suenbach die Technik der Anlage an.

Ilsenburg/Wolmirstedt - An vielen Stellen in Sachsen-Anhalt wird der Hochwasserschutz verbessert. Am Donnerstag wurden Bauwerke im Harz und im Landkreis Börde offiziell in Betrieb genommen. Nach dem Hochwasser der Jahre 2014 und 2017 im Harz ist ein Verteilerbauwerk zum Hochwasserschutz am Suenbach in Ilsenburg fertig. Bei Starkregen soll es laut Staatskanzlei für einen besseren Abfluss der Wassermassen sorgen.

Insgesamt wurden den Angaben zufolge mehr als 703.000 Euro investiert. 80 Prozent der Mittel stellte das Land zur Verfügung. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) war bei der Inbetriebnahme dabei. Im Harz können unscheinbare Bäche bei Dauerregen zu reißenden Fluten anschwellen und Straßen und Häuser unter Wasser setzen.

Im Landkreis Börde wurden auf der Westseite der Elbe zwei Deiche offiziell eingeweiht, wie das Umweltministerium mitteilte. Neben dem Elbdeich im Bereich Heinrichsberg-Rogätz sei nun auch der Deich in Loitsche fertiggestellt.