22 Blitzhochzeiten soll in der "Wedding Chapel" in einem Penny in Berlin stattfinden.

Berlin/DUR/it - Die Supermarktkette Penny hat eine kuriose Aktion gestartet. Mit "Las Wedding" können sich Paare in der "Penny Wedding Chapel" direkt im Markt das Ja-Wort geben.

Insgesamt 22 Paare sollen am 22.02.2022 in einem Penny-Markt in Berlin-Wedding getraut werden. Mit dem Motto "Love me jünstig" werden die Blitzhochzeiten zu einem Schnäppchenpreis von 22,22 Euro angeboten. Bei einer echten Las-Vegas-Hochzeit darf einer nicht fehlen - der Elvis-Imitator, der die Trauung durchführen wird.

In dem Werbevideo verspricht Penny nicht nur eine unvergessliche Heirat, sondern auch Hochzeitsgeschenke. Schließlich ist der Supermarkt der "Wedding Planer". Neben einem Penny-Präsentkorb, werden auch die gesamte Reise nach Berlin und zwei Tage Aufenthalt bezahlt.

Für die Trauung wurden sogar extra Eheringe im "Las-Wedding-Stil" angefertigt. Unter den 22 Paaren wird auch eine Flitterreise ins echte Las Vegas verlost. Wer letztendlich heiraten wird, entscheidet eine Jury bis zum 17. Februar, die sich alle Bewerbungen anschauen wird.

Die Hürde für die Paare, einer Ehe zuzustimmen, ist jedoch eher gering. Vor dem Altar müssen sie sich entscheiden: "Ja-Wort oder Storno", erklärt Elvis im Video. Da er kein echter Standesbeamter ist, handelt es sich bei der Heirat um eine freie Trauung ohne rechtsverbindliche Eheschließung.

Sollte das frisch verheiratete Paar also nach der Las-Vegas-Hochzeit merken, dass es die falsche Entscheidung war, ist die Scheidung im Handumdrehen wieder vollzogen.