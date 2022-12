Hoff übernimmt Präsidentschaft des Denkmalschutz-Komitees

Berlin/Erfurt - Thüringens Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) wird mit Beginn des neuen Jahres Präsident des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz. Hoff übernehme das Amt von Gunnar Schellenberger (CDU), dem Landtagspräsidenten von Sachsen-Anhalt, teilte das Komitee am Donnerstag mit. Hoff, der auch Staatskanzleichef in Thüringen ist, will sich in der neuen Funktion für die klimagerechte Sanierung von unter Denkmalschutz stehenden Häusern einsetzen. Dies sei bislang ein ungenügend genutztes Potenzial für den Klimaschutz, äußerte er laut Mitteilung.

Das Nationalkomitee für Denkmalschutz besteht seit 50 Jahren, es beeinflusst die Denkmalpolitik in Deutschland und versteht sich als Schnittstelle zwischen Fachleuten, Regierungen und Verwaltungen. Die Präsidentschaft in dem Gremium wechselt turnusmäßig alle drei Jahre.