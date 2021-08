Hoffnung auf Nashorn-Nachwuchs: Bulle kommt in Zoo Schwerin

Die Nashörner Clara (vorn) und Karen liegen auf der Außenanlage des Schweriner Zoos in der Sonne.

Schwerin/Erfurt - Nashornbulle Dino aus dem Zoopark Erfurt soll künftig in Schwerin für sehnlichst erhofften Nachwuchs sorgen. Knapp vier Wochen, nachdem sein Vorgänger Kimba wegen ausbleibender Liebeserfolge bei den Nashorndamen Clara und Karen das Feld räumen musste, wird Dino am Donnerstag kommender Woche im Schweriner Zoo erwartet, wie eine Sprecherin am Mittwoch mitteilte. Der 27 Jahre alte Bulle habe bereits erfolgreich für Nachwuchs gesorgt und sei deshalb vom Europäischen Erhaltungszuchtprogramm (EEP) als passender Partner für Clara und Karen ausgewählt worden.

Kimba war am 2. August von Schwerin nach Zürich in der Schweiz umgezogen. Rund vier Jahre hatte er im über 8000 Quadratmeter großen Savannengehege des Zoologischen Gartens Schwerin gelebt. Trotz zahlreicher Deckversuche hatte sich bei den Nashornkühen Clara und Karen aber kein Nachwuchs eingestellt.