Hohe Inflation: Minister legt Eckpunkte für Firmenhilfen vor

Hannover - Wie niedersächsischen Unternehmen angesichts der hohen Energiepreise und Inflation geholfen werden kann, will Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) bei einer Pressekonferenz am Montag in Hannover (11.30 Uhr) vorlegen. Im jüngst verabschiedeten Nachtragshaushalt sind laut Ministerium unter anderem 200 Millionen Euro für Betriebe vorgesehen, die in besonderer Weise von den hohen Kostensteigerungen betroffen sind. Zusätzlich würde der Bund rund 100 Millionen Euro zur Verfügung stellen.

Ein erster Teil dieser insgesamt rund 300 Millionen Euro soll besonders betroffenen Unternehmen nun rückwirkend für dieses Jahr ausgezahlt werden. Lies will am Montag die entsprechenden Kriterien und Bedingungen für eine Förderung vorstellen.