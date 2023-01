Saalfeld/Nordhausen - Wegen eines hohen Krankenstandes kommt es auf den Bahnstrecken Erfurt-Nordhausen und Gera-Saalfeld an den kommenden Wochenenden erneut zu Zugausfällen. Es stünden nicht ausreichend einsatzfähige Fahrdienstleiter zur Verfügung, informierte die Deutsche Bahn am Freitag. Daher könnten Stellwerke nicht besetzt werden. Aus diesem Grund würden Züge an Wochenenden morgens und abends durch Busse ersetzt. Zudem stehen Anfang März Gleisbauarbeiten zwischen Nordhausen und Wolkramshausen an. Deswegen werden vom 2. bis 12. März die Züge auf diesem Abschnitt ebenfalls durch Busse ersetzt.