Hoher Sachschaden an Einfamilienhaus durch Saunabrand

Cloppenburg - Bei einem Brand einer Sauna in einem Einfamilienhaus in Cloppenburg ist ein Schaden von 200.000 Euro entstanden. Das Haus ist durch den Brand am Dienstagabend ebenfalls stark beschädigt worden, wie die Polizei Cloppenburg am Mittwoch mitteilte. Rund 60 Einsatzkräfte von drei Freiwilligen Feuerwehren waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden, wurden jedoch durch ein Team der Psychosozialen Notfallversorgung vor Ort betreut. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten an.