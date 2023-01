Hoher Schaden bei Brand in Stallanlage in Colditz

Colditz - Bei einem Brand in einer Stallanlage in Colditz ist hoher Schaden entstanden und die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Das Feuer breitete sich am frühen Morgen aus und die Anlage geriet in einen Vollbrand, wie die Polizei am Montag mitteilte. Tiere befanden sich in der Stallanlage keine, allerdings ein Traktor, zwei Fahrzeuge sowie Reitzubehör und Stroh. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Colditz sowie umliegender Orte waren im Einsatz. Die Polizei geht von einem Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich aus.