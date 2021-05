Lugau - Ein Feuer in einem Lagerraum eines Firmengebäudes hat in Lugau (Erzgebirgskreis) einen Schaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro angerichtet. Wie die Polizei mitteilte, kam es in der Nacht zum Dienstag zum Brand von gelagerten Gegenständen. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden, Menschen wurden nicht verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen hat ein technischer Defekt an der Elektrik der Raumbeleuchtung den Brand ausgelöst.