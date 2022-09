Holstein Kiel testet gegen Eintracht Braunschweig

Kiel - Holstein Kiel nutzt die anstehende Länderspielpause in der 2. Fußball-Bundesliga für ein Testspiel. Wie die Kieler dazu am Mittwoch mitteilten, treten sie am 22. September um 14.00 Uhr in Rothenburg an der Wümme gegen den norddeutschen Zweitliga-Rivalen Eintracht Braunschweig an. Das Match findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das Team von KSV-Trainer Marcel Rapp will damit im Spielrhythmus bleiben, ehe es am 1. Oktober (13.00 Uhr/Sky) in der 2. Liga mit dem Heimspiel gegen den FC Hansa Rostock weitergeht. In der Zweiten Liga gewann Kiel gegen Braunschweig mit 3:0.