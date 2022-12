Hörsaal-Besetzung der Universität Leipzig geht weiter

Leipzig - Die Besetzung eines Hörsaals in der Universität Leipzig geht weiter. Die am Mittwoch begonnenen Gespräche sollten fortgesetzt werden, erklärte ein Hochschulsprecher am Donnerstag. Bei den Gesprächen seien den Angaben zufolge Mitglieder des Rektorats sowie drei Vertreter und Vertreterinnen der Besetzergruppe dabei, sagte ein Hochschulsprecher. Etwa 20 Angehörige der Gruppe „End Fossil: Occupy!“ halten sich seit Montagnachmittag im Audimax auf. Sie fordern die Universität unter anderem dazu auf, bis 2030 klimaneutral zu werden.