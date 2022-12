Hörsaal-Besetzung in Jena soll beendet werden

Jena - Studierende der Friedrich-Schiller-Universität Jena haben die Besetzung eines Hörsaals für beendet erklärt. Ab Donnerstag soll der Saal für den Lehrbetrieb wieder freigegeben werden, erklärten die Studierenden am Mittwoch in einer Mitteilung. Sie hatten den Hörsaal vor etwa zwei Wochen besetzt, um für den Erhalt einer Professur für Geschlechtergeschichte zu protestieren. Der Rat der philosophischen Fakultät entschied in einer Sitzung am Dienstag, „belastbare Wege“ für den Erhalt dieser Professur zu prüfen, erklärte die Uni Jena am Mittwoch auf Nachfrage. Außerdem habe das Präsidium Gespräche über die Forderungen der Studierenden zugesichert.

Die Studierenden schreiben in ihrer Mitteilung von „Verhandlungen“ mit der Universität, die man genau beobachten wolle. Das Beenden der Besetzung sei ein Versuch, „sich auf die Versprechen der Universität einzulassen“. Zugleich kündigten sie an, die Proteste weiterzuführen - mit einem neuen Bündnis „Mehr Bildung wagen! - Für die Ausfinanzierung der Geisteswissenschaften und sichere & gut bezahlte Arbeit an der Universität“.