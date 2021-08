Hubschrauber rettet Segler von sinkendem Boot

Bremen - Mit einem Hubschrauber ist ein Alleinsegler auf der Nordsee von seinem sinkenden Boot gerettet worden. Der 53-Jährige hatte um Hilfe gebeten, weil Wasser in seinen hölzernen Traditionssegler einströmte. Noch vor Seenotrettungsbooten erreichte am Sonntagnachmittag der Rettungshubschrauber Christoph 26 den Havaristen im Fahrwasser nordöstlich der Insel Wangerooge. Weil ein Anfliegen des Segelschiffs über der Takelage nicht möglich war, sprang der Skipper ins Wasser und wurde in die Luft gehievt.

Danach versuchten die Besatzungen eines Seenotrettungskreuzers und eines Rettungsbootes, eine Leine zum führerlosen Segelboot zu legen. Das gelang aber im starken Wind und Wellengang nicht. Es sank schließlich außerhalb des Fahrwassers Mittelrinne zwischen Jade und Weser, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Montag in Bremen mitteilte.