Hund verletzt Polizistin und stirbt kurz danach

Delmenhorst - Beim Versuch, in Delmenhorst einen freilaufenden Hund einzufangen, ist eine Polizistin in den Unterarm gebissen worden. Die Beamten hatten am Donnerstag einen Notruf erhalten, dass ein Hund an einer vielbefahrenen Straße immer wieder auf die Fahrbahn laufe. Erst mit Unterstützung weiterer Polizisten, darunter Diensthundeführer, konnte das aggressive Tier gefangen und ihm ein Maulkorb angelegt werden, wie die Beamten mitteilten. Nach Polizeiangaben verschlechterte sich der Zustand des Hundes, er wurde zu einer Tierärztin gebracht, in deren Praxis er starb.

Sein Halter konnte nicht ausfindig gemacht werden, auch die Ursache für den Tod des äußerlich unverletzten Tieres sei unklar. Die gebissene Polizistin ließ ihre Verletzung in einem Krankenhaus behandeln.